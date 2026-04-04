İran'ın Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne ABD-İsrail'in düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin, ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına ABD-İsrail tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu santraldeki güvenlik personelinin hayatını kaybetti aktarıldı.

Patlamanın etkisi ve şarapneller düşmesi nedeniyle santralin yan binalarından birinin hasar gördüğü belirtildi.

Buşehr Nükleer Enerji Santrali, 28 Şubat'tan bu yana dördüncü kez ABD-İsrail saldırılarının hedefi oldu.