İran'ın güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesinde yerel saatle 08.41'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18 kilometre olarak belirlendi, can kaybına dair henüz bir bilgi yok.

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.41'de kaydedildi.

Deprem, yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
