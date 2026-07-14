İran devlet televizyonu Bender Abbas'ta patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 5 patlama sesi duyuldu. ABD'nin son günlerde bölgeyi hedef alan saldırılarına dikkat çekilirken, patlamaların kaynağına ilişkin detay verilmedi.
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
Devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Bender Abbas'ın batısında patlama sesi duyulduğunu duyurdu.
Toplamda 5 patlama sesi duyduğu aktarılan haberde patlamaların kaynağına ilişkin detay verilmedi.
ABD son günlerde düzenlediği saldırılarda Bender Abbas başta olmak üzere Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgeleri hedef alıyor.
Kaynak: AA / Haydar Şahin