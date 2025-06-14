İran ile İsrail Arasındaki Gerginlik Devam Ediyor: Tahran'dan Patlama Sesleri

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İran'ın doğusundaki Tahranpars ve Hakimiye semtlerinden duyulan şiddetli patlama sesleri, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından meydana geldi. İsrail, İran'daki nükleer tesislere ve ordu komutanlarına saldırılar düzenlerken, İran ordusu da karşı saldırılarda bulundu.

İran ile İsrail'in karşılıklı saldırıları devam ederken Tahran'ın doğusundan şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, patlama seslerinin Tahran'ın doğusundaki Hakimiye ve Tahranpars semtlerinden geldiğini bildirdi.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 6 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybetmişti.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı karşı saldırıda Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı dahil çok sayıda bina hedef alınmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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