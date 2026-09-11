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İran, Hürmüzgan eyaletinde ABD'nin hedef aldığı iki köprüden birini yarın, diğerini 10 gün sonra ulaşıma açacak

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BENDER İran'ın, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas ile Rudan kentlerini birbirine bağlayan ve ABD’nin hedef aldığı iki köprüden birini yarın, diğerini de 10 gün sonra tekrardan hizmete açacağı bildirildi.

BENDER İran'ın, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas ile Rudan kentlerini birbirine bağlayan ve ABD'nin hedef aldığı iki köprüden birini yarın, diğerini de 10 gün sonra tekrardan hizmete açacağı bildirildi.

Tahran yönetimi, ABD saldırılarında zarar gören altyapıya yönelik çalışmalarını sürdürürken hasar gören köprülerini tekrar hizmete açmak için yoğun çaba sarfediyor.

ABD tarafından vurulan ve Bender Abbas ile Rudan kentlerini birbirine bağlayan iki köprüdeki onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

İranlı yetkililer, Rudan-Bender Abbas yönündeki köprünün onarımının bugün bittiğini ve yarın köprünün hizmete açılacağını belirtirken, Bender Abbas-Rudan yönündeki köprüde çalışmaların devam ettiğini ve 10 gün sonra bu köprünün de hizmete açılacağını söyledi.

ABD, Hürmüzgan eyaletindeki ulaşım altyapısını ve Bender Abbas ile Rudan bağlantısını sağlayan köprüleri 17-18 Temmuz 2026 gecelerinde düzenlediği yoğun hava saldırısı dalgası sırasında hedef almıştı.

Kaynak: AA
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