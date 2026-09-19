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İran, Hürmüz'deki 3 geminin mutabakat zaptı ihlaline bahane edildiğini açıkladı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 7 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan üç geminin mutabakat zaptının ihlaline bahane olarak kullanıldığını söyledi. Bekayi, saldırıya ilişkin kanıt bulunmadığını ve ciddi şüpheler olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 7 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği güzergah dışında geçerken saldırıya uğrayan üç geminin, mutabakat zaptının ihlal edilmesi için bir bahane olarak kullanıldığını söyledi.

Bekayi, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

7 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği güzergah dışında geçerken saldırıya uğrayan üç gemiyle ilgili henüz kanıt niteliğinde bir belge bulunmadığını ve konuyla ilgili ciddi şüpheler olduğunu aktaran Bekayi, saldırıya uğrayan üç geminin, mutabakat zaptının ihlal edilmesi için bir bahane olarak kullanıldığını ve bu senaryonun önceden oluşturulduğunu belirtti.

Bekayi, söz konusu gemilerin üç ülkeye ait olduğunun iddia edildiğini vurgulayarak, bölge ülkelerinin mutabakat zaptındaki maddeler uyarınca İran'ın güvenli rota için gerekli şartları oluşturduğunu bildiğini söyledi.

Üç geminin güvensiz rotadan geçmeye çalışmasının şüpheli olduğunu belirten Bekayi, "Bu girişim CENTCOM'un koordinasyonu olmadan mı gerçekleştirildi?" sorusunu yöneltti.

Gemilerin vurulmasının ardından diyalog kanallarının açık olduğunu ve konuyu inceleme imkanının bulunduğunu söyleyen Bekayi, ancak ABD'nin hızlı bir şekilde tavır alarak mutabakat zaptındaki yükümlülükleri yerine getirmediğini ve deniz ablukasına başvurduğunu dile getirdi.

Bekayi, Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin pazar günü Tahran'a yapacağı ziyaret hakkında da değerlendirmede bulundu.

Ziyaretin iki ülke ilişkileri kapsamında gerçekleştirileceğini söyleyen Bekayi, Pakistan'ın ABD'den İran'a mesaj getireceği yönünde bir bilginin olmadığını ve Nakvi'ye Pakistan Ekonomi Bakanı'nın da eşlik edebileceğini ifade etti.

Bekayi, İran heyeti ile İran halkının haklı duruşunu dile getirmek amacıyla BM Genel Kurulu'na katılmak istediğini ve bunun da meşru hakları olduğunu hatırlatarak, ABD'nin vize engellemeleri gibi çeşitli girişimlerle ev sahibi olarak sahip olduğu yükümlülükleri kötüye kullandığını vurguladı.

ABD'li yetkililer, İran ile varılan bir haftalık ateşkes anlaşmasının sona ermesinin hemen ardından İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki ticari gemiyi füzelerle vurduğunu ve gemilerde ağır hasar oluştuğunu bildirmişti.

İran devlet televizyonunun, adları açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberde, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında yapılan uyarılara uymadığı için vurulduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA
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