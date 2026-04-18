İran: Hürmüz Boğazı'nın yönetimi İran'a aittir, müzakere masasında ya da sahada hakkımızı sağlamlaştırırız

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran'a ait olduğunu ve gerektiğinde haklarını müzakere masasında veya sahada savunacaklarını belirtti.

İran basınına göre, Arif, Liman ve Denizcilik Kurumu'na yaptığı ziyarette gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arif burada, "Hürmüz Boğazı'nın yönetimi İran'a aittir ve İran'ın yasal hakkı olarak kabul edilmektedir. ya müzakere masasında ya da sahada hakkımızı sağlamlaştırırız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık tavır değiştirdiğine atıf yapan Arif, "Onun yalan açıklamalarına cevap vermeye ihtiyaç yok." dedi.

Arif, ülkesinin Batı Asya'daki tüm savaşlara son verilmesini istediğini vurgulayarak, "Biz savaşın devam etmesini istemiyoruz ancak Fars Körfezi ve Umman Denizi'ndeki limanlarımızdan yararlanamazsak hiçbir ülkenin bu bölgede sömürgecilik yapmasına izin vermeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
