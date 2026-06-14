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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın Geçişlere Kapatıldığına Dair Telsiz Uyarıları Yayımladı

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın Geçişlere Kapatıldığına Dair Telsiz Uyarıları Yayımladı
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İran Devrim Muhafızları'na bağlı donanma, Hürmüz Boğazı yakınlarında seyreden gemilere boğazın tamamen kapatıldığını ve talimata uymayanlara karşılık verileceğini bildirdi. ABD Başkanı Trump ise barış anlaşmasının ardından boğazın yeniden açılacağını söyledi.

LONDRA, 14 Haziran (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları'na bağlı donanma birlikleri, Hürmüz Boğazı yakınlarında seyreden gemileri boğazdan geçmemeleri konusunda uyardı.

Boğaz yakınlarında bulunan bir ticari geminin mürettebatı tarafından Xinhua'ya iletilen telsiz kaydında, İran donanmasının Basra ve Umman körfezlerinde seyreden tüm gemilere Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatıldığı ve talimata uymayan gemilere kararlı şekilde karşılık verileceği yönündeki uyarısı duyuluyor.

Mesajda, mürettebatın can güvenliği ve gemilerin seyir emniyeti için ikinci bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'nda hiçbir hareketlilikte bulunulmaması gerektiği belirtiliyor.

Abd Başkanı Donald Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada, İran ile barış anlaşmasının pazar günü imzalanmasının planlandığını ve hemen ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılacağını söylemişti.

ABD ordusu cuma günü Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef alan İran'a ait çok sayıda insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua
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