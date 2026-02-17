Haberler

İran, tatbikat nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın bir kısmını güvenlik gerekçesiyle birkaç saat kapatacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Devrim Muhafızları Ordusu'nun askeri tatbikatı kapsamında Hürmüz Boğazı'nın bir kısmını güvenlik gerekçesiyle birkaç saat kapatacağını duyurdu. Tatbikat, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırması sonrasında gerçekleştiriliyor.

İran, devam eden askeri tatbikat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının bugün güvenlik gerekçesiyle birkaç saat kapatılacağını duyurdu.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde gerçekleştirdiği tatbikatın ana aşamasının başladığını bildirdi.

Tatbikat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının birkaç saat güvenlik gerekçesiyle kapatılacağı bilgisi verildi.

İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin Tahran ile müzakere sürecine rağmen son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirmesi ve bölgeye ek deniz unsurları sevk etmesi üzerine İran, dün Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurmuştu.

Tatbikatta, Devrim Muhafızları Ordusu'nun denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı yanıtlar vermeye odaklandığı belirtilmişti.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. İran, ABD ile muhtemel bir savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını bildirmişti.

Kaynak: AA " / " + Ahmet Dursun -
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız

Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız
Yer: Mardin! Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı

Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti