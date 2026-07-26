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İran: Hürmüz’de barışçıl geçişe bağlıyız, ABD hakimiyetine izin vermeyiz

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade, gerilimi önlemek için diplomasi ve Hürmüz Boğazı'nda barışçıl geçişe bağlı olduklarını, ancak ABD'nin bölgede hakimiyet kurmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, ülkesinin gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla diplomasiye ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin barışçıl geçişinin sağlanması ilkesine bağlı olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatibzade, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Güneydoğu Asya Dostluk ve İşbirliği Antlaşması toplantısında konuştu.

Tahran yönetiminin gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla diplomasiye bağlı kaldığını belirten Hatibzade, ülkesinin gerçek diplomasiye, adil diyaloğa ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin barışçıl geçişinin sağlanması ilkesine bağlı olduğunu, buna karşın hiçbir koşulda ABD'nin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinde hakimiyet kurmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

İran'ın ulusal güvenliği konusunda taviz vermeyeceğini söyleyen Hatibzade, BM Şartı uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip olduklarını belirterek ülkesinin kendisine yönelik tehditlerin kaynağına karşı uluslararası hukuk çerçevesinde savunma tedbirleri alma hakkını kullanacağını dile getirdi.

Kaynak: AA
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