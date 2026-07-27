Haberler

İran, Hürmüz Boğazı'nda 6 gemiyi durdurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Bu gemilerden birinin geçiş girişimi sırasında kaza yaptığı, diğer beş geminin ise Basra Körfezi'ne geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi

TAHRAN (AA) – İran'ın gece saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın güneyinde Tahran'ın belirlediği rota yerine alternatif güzergah üzerinden sistemlerini kapatarak geçmeye çalışan 6 gemiyi durdurduğu belirtildi.

İran devlet televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, gece saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 6 geminin durdurulduğunu ifade etti.

Söz konusu yetkili, gemilerin tüm sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "yasa dışı ve güvenli olmayan" güzergahtan geçmeye çalıştığını, bu girişimin ABD ordusunun "kışkırtmasıyla" yapıldığını ancak başarısız olduğunu söyledi.

Öte yandan, 6 gemiden birinin geçiş girişimi sırasında kaza yaptığı, diğer 5 geminin ise Basra Körfezi'ne geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

Kaynak: AA
Ankara'dan İsrail'i saf dışı bırakan hamle! Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan

Türkiye'den İsrail'e tarihi şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor
Altın yatırımcısını sevindiren gelişme! Fiyatlar yeniden yükselişte

Altın fiyatlarında sürpriz hareket
CHP'deki figüran tartışmasında yeni perde! Cast ajansı doğruladı

CHP'yi sarsan iddia doğrulandı: Tüm imkanları seferber ettim
Messi'nin maç izlemeye geldiğini duyan Arjantinliler stadyuma akın etti

Ünlü ismin şehre geldiğini duyan yüzlerce hayranı soluğu orada aldı
Galatasaray 35 milyon Euro'yu beğenmedi! İşte Singo için istenen dev rakam

G.Saray 35 milyon Euro'yu beğenmedi! İşte Singo için istenen dev rakam
CHP'nin kalesi İzmir'de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti'ye geçiyor

CHP'nin kalesi yıkılıyor! Kılıçdaroğlu'nu terk eden terk edene
Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı

Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı