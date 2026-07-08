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İranlı yetkiliden Hürmüz Boğazı'nda "İran hakimiyeti" vurgusu

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin askeri saldırılarına karşılık verildiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nda yeni bir düzenin tanınması gerektiğini savundu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'nda tek yolun "İran düzeni" olduğunu savundu.

Azizi, ABD'nin gece saatlerinde İran askeri noktalarına saldırısı ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun karşı saldırısına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İran devlet televizyonunun "Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin saldırganlığına verdiği ilk cevapta ABD'nin bölgedeki 85 önemli askeri tesisine saldırdı" haberinin ekran fotoğrafını paylaşan Azizi, mesajında, "Tek yol budur: Hürmüz Boğazı'nda yeni ve İran düzenini tanıyın." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak boğaz yakınlarındaki 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Fars Haber Ajansı ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve İHA'larla hedef aldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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