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İran: Hürmüz Boğazı'nda son günlerde hedef alınan 3 petrol tankeri BAE bağlantılı

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İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", son günlerde bölgede hedef alınan 3 petrol tankerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bağlantılı olduğunu açıkladı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", son günlerde bölgede hedef alınan 3 petrol tankerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bağlantılı olduğunu açıkladı.

Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan petrol tankerleri hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, son günlerde Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan "AL RUWAIS, SINBAD VE MERSIN PROSPERITY" isimli 3 petrol tankerinin BAE bağlantılı olduğu kaydedildi.

İdare, söz konusu tankerlerin iki ay önce " İran'ın onayı olmadan geçiş yapmaya çalıştıkları" gerekçesiyle kara listeye alındığını bildirdi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı ise 2 milyon 500 bin varil petrol taşıma kapasitesine sahip bir süper tankerin, Tahran'ın Hürmüz Boğazı için belirlediği rota yerine alternatif bir güzergahı kullanmaya çalışırken Umman kıyılarına 8 kilometre mesafede hedef alındığını ve gemide yangın çıktığını duyurdu.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, 2 petrol tankeri ile 1 LNG tankerinin vurulduğunu bildirmişti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri büyük ölçüde kısıtlayan Tahran yönetimi, "izinsiz" geçiş yapmaya çalışan gemileri hedef alıyor.

Kaynak: AA
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