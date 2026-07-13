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İran, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye bir İHA düşürdüğünü duyurdu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir MQ1 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Olayla ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye bir MQ1 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Hürmüz Boğazı üzerinde bir İHA düşürüldü.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülen hava aracının ABD'ye ait MQ1 İHA olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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