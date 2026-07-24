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İran, Hürmüz Boğazı’na girmeye çalışan bir tankerin ABD tarafından vurulduğunu iddia etti

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ABD’nin, Hürmüz Boğazı’na girmeye çalışan ve İran’a ait doğal gazın sevkiyatında kullanıldığını düşündüğü bir tankeri iki füzeyle vurduğu iddia edildi.

ABD'nin, Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan ve İran'a ait doğal gazın sevkiyatında kullanıldığını düşündüğü bir tankeri iki füzeyle vurduğu iddia edildi.

İran devlet televizyonu, ismi belirtilmeyen bir yetkilinin açıklamalarına dayanarak, ABD'nin bugün Hürmüz Boğazı girişinde bir doğal gaz tankerini vurduğunu öne sürdü.

Habere göre ABD, Umman Denizi üzerinden Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan ve İran'a ait doğal gazın sevkiyatında kullanıldığını düşündüğü bir tankeri iki füzeyle vurdu.

Saldırı sonucu 2 denizcinin yaşamını yitirdiği, geminin motor dairesinde ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Doğal gaz tankerinin aldığı hasar nedeniyle yoluna devam edemediği aktarıldı.???????

Haberde, söz konusu tankerin İran'a ait olup olmadığı ya da İran doğal gazı taşıyıp taşımadığına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA
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