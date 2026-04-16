İran heyeti, PAB 152'nci Genel Kurulu'na İran'daki okul katliamında ölen bir öğrencinin kanlı sırt çantasıyla katıldı

İran heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik'in Genel Kurulu'na, bir okul katliamında yaşamını yitiren bir öğrencinin kanlı sırt çantasıyla geldi. Bu hareket, insanlık suçlarının mağduru olan kadın ve çocuklara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

İran heyeti, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 152'nci Genel Kurulu'nun açılış törenine İran'daki okul katliamında yaşamını yitiren bir öğrencinin kanlı sırt çantasıyla geldi.

PAB 152'nci Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde İstanbul'da yapılıyor.

1934, 1951 ve 1996 yıllarının ardından bugün dördüncü kez Türkiye'de gerçekleştirilen PAB Genel Kurulu Toplantısı, 80 meclis başkanı, 800'e yakın milletvekili ve 2 bin 420 kayıtla birlikte PAB'ın yakın tarihinin en yüksek katılımlı etkinliği olma özelliğini taşıyor.

"Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temalı toplantının katılımcılarından İranlı bir parlamenter, dün gerçekleştirilen açılış törenine, üzerinde kan izlerinin bulunduğu bir okul çantasıyla geldi.

Söz konusu çantanın, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 100'den fazla çocuktan birine ait olduğu belirtildi.

İranlı yetkili, söz konusu çantayı tören öncesi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a gösterdi.

Yaşananlardan duyduğu üzüntüyü ifade eden Kurtulmuş, insanlık suçlarının en ağır faturasını kadın ve çocukların ödediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Sarp Özer
