İran: Hermes 900 ve MQ-9 tipi SİHA'lar düşürüldü

Güncelleme:
İran, Huzistan ve Hürmüzgan eyaletlerinde Hermes 900 ve MQ-9 tipi silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla ilişkiler Birimi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda düşürülen SİHA'ya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Keşm Adası'nda ABD'nin MQ-9 tipi SİHA'sının hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü aktarıldı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise Devam Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı haberinde, Huzistan eyaletinin Endimeşk ilçesinde bir Hermes 900 SİHA'nın düşürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
