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İran, Hayyam uydusunu uzaya fırlattı

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İran'a ait Hayyam uydusu, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

İran'a ait Hayyam uydusu, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

İran'a ait Hayyam uydusu, Rusya'nın işbirliği ve Soyuz uydu taşıyıcısı tarafından yerel saatle 10.30'da Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. İran'a ait Hayyam uzaktan algılama uydusunun kullanımı ve kontrolünün fırlatılmasının ardından, İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na ait uzay üslerinde bulunan İranlı uzmanlar tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

Ayrıca 600 kilogram ağırlığa sahip Hayyam uydusunun 500 kilometrelik bir yörüngeye yerleştirildiği ve İran'a günde 4 kez 1 metre hassasiyetle görüntü sağlayabileceği duyuruldu.

Fırlatılan Hayyam uzaktan algılama uydusundan alınan veriler ile tarım alanında verimliliğin artırılması, ülkenin su kaynaklarının doğru izlenmesi, doğal tehlikelerin yönetilmesi, arazi kullanımındaki değişikliklerin izlenmesi, izinsiz yapılaşmalar ve ormansızlaşma ile mücadele edilmesi, çevresel tehlikelerin izlenmesi, maden ve maden keşiflerinin izlenmesinin yanı sıra ülke sınırlarının izlenmesi gibi birçok konunun kontrol edilebileceği açıklandı.

(Aynur Sena Çabuk - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Baykonur Uzay Üssü Kazakistan İran Güncel Haberler

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