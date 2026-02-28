İran Hava Sahası Süresiz Kapatıldı

(ANKARA) - İsrail'in İran'a saldırısının ardından güvenlik durumu nedeniyle İran genelinde hava sahası kapatıldı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid Ahavan, yayımlanan NOTAM (Havacılara Bildiri) kapsamında ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Yeni bir açıklamaya kadar tüm uçuş operasyonları askıya alındı.

Karar, İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a saldırması ve duyulan patlama seslerinin ardından alındı.

İran medyasında yer alan görüntülerde patlamalar sonrası şehir merkezinde hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldiği görülüyor.

Kaynak: ANKA