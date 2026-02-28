Haberler

İran Hava Sahası Süresiz Kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı saldırının ardından İran genelinde hava sahası uçuşlara kapatıldı. İran Sivil Havacılık Kurumu, tüm uçuş operasyonlarının askıya alındığını duyurdu.

(ANKARA) - İsrail'in İran'a saldırısının ardından güvenlik durumu nedeniyle İran genelinde hava sahası kapatıldı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid Ahavan, yayımlanan NOTAM (Havacılara Bildiri) kapsamında ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Yeni bir açıklamaya kadar tüm uçuş operasyonları askıya alındı.

Karar, İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a saldırması ve duyulan patlama seslerinin ardından alındı.

İran medyasında yer alan görüntülerde patlamalar sonrası şehir merkezinde hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldiği görülüyor.

Kaynak: ANKA
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu

Fenerbahçe'den kovulmuştu! İlk maçında yaptıkları olay oldu