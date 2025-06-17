İran Güvenlik Güçlerinden İsrail Ajanlarına Dron Baskını

İran güvenlik güçlerinin, İsfahan ve Kerec kentinde tespit edilen İsrail ajanları için dron üreten atölyelere baskın düzenlediği bildirildi.

Devlet televizyonuna göre, Tahran'a yakın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde İsrail ajanları tarafından dron ve patlayıcı madde üreten bir atölyeye baskın gerçekleştirildi.

Baskın sırasında bir Mossad ajanı gözaltına alındı. Yakalanan kişinin sorgu görüntüleri devlet televizyonunda yayımlandı. Söz konusu kişi, 10 yıl önce temas kurduğu Mossad adına patlayıcı madde ürettiğini anlattı.

Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde atölyede çok sayıda patlayıcı ve ekipmanın ele geçirildiği görüldü.

Öte yandan İsfahan eyaletinde de güvenlik güçleri, dron ve patlayıcı üreten bir atölyeyi tespit etti. Kale Şur, ilçesindeki atölyede, dron parçaları ekipmanlar ve patlayıcı madde üretimi için gerekli malzemelerin ele geçirildiği belirtildi.