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İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD'nin savaş sırasında zarar gören ve operasyonel olarak işlevsiz hale gelen bazı askeri üslerini daha uzak noktalara taşımaya ve o bölgelerde konuşlanmaya çalıştığını söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Abdullahi, Besic Gücü Lideri Hüseyin Taib ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD ordusunun bölgedeki askeri faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki bazı ABD üslerinin savaş sırasında büyük zarara uğradığını belirten Abdullahi, ABD'nin zarar gören ve operasyonel bakımdan işlevsizleşen üslerini daha uzak noktalara naklederek buralarda konuşlanmaya çalıştığını dile getirdi.

Abdullahi, ABD askeri üslerinin konumunun değişmesinin İran'ın tehditler karşısındaki tutumunu etkilemeyeceğini vurgulayarak, üslerin taşınacağı her noktanın İran Silahlı Kuvvetleri'nin menzili içinde bulunacağını öne sürdü.

Kaynak: AA