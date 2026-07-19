İsrail ordusu: İran'ın Ürdün'e saldırısında ateşlenen önleyici füze parçaları Eilat yakınında araziye düştü

İsrail ordusu, ABD saldırılarına karşı İran'ın Ürdün'ün güneyini hedef alan misillemesinde ateşlenen önleyici füzelerin parçalarının güneydeki Eilat kenti yakınlarında açık alana düştüğünü bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Ürdün'ün güneyindeki Akabe kentine atılan 4 balistik füzeden 3'ünün ABD hava savunma sistemlerince düşürüldüğü, bir füzenin ise Ürdün'de boş bir araziye isabet ettiğini belirtildi.

İran'ın fırlattığı füzelerin Akabe'nin hemen karşısındaki İsrail içindeki Eilat kentine zarar vermesini engellemek adına Demir Kubbe hava savunma sistemlerinden önleyici füzelerin de ateşlendiği kaydedildi.

Eilat yakınlarındaki açık bir alana önleyici füze parçalarının düştüğü aktarılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı, maddi hasar meydana gelmediği bildirildi.

ABD saldırılarına misilleme olarak İran, birkaç saat önce Ürdün'ün güneyindeki Akabe kentine balistik füze saldırısında bulunmuştu.

Sosyal medyada, farklı kaynaklardan İsrail ve Ürdün tarafında füzelerin havada bıraktığı izlerin görüntüleri paylaşılmıştı.

Bununla birlikte, ABD'nin Amman Büyükelçiliği, Ürdün'ün Akabe Havaalanı ile aynı kentteki limanının "tahliye edildiğini" belirterek, vatandaşlarına bu bölgelere gitmemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ürdün ise ABD'nin Amman Büyükelçiliğinin "Akabe kentindeki havaalanı ile limanın tahliye edildiği" yönündeki açıklamasını yalanlamış, Ürdün devlet televizyonunun yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde Akabe Havaalanı ve limanının tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.

ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yönelik hava saldırıları düzenlemişti.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerinin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.