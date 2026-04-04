Haberler

İran'a ait füzenin 2 başlığı, İsrail Savunma Bakanlığı kompleksinin yanına düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, çok başlıklı füze ile Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı kompleksine yakın bir bölgeyi hedef aldı. Saldırıda iki füze başlığının düştüğü ve hasar meydana geldiği bildiriliyor.

İsrail basını, İran'ın çok başlıklı füze ile sabah düzenlediği misillemede 2 füze parçasının İsrail Savunma Bakanlığı kompleksinin yanına düştüğünü yazdı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın çok başlıklı füzelerine ait 2 başlığın başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksi "Kirya"nın yakınına düştüğünü kaydetti.

İsrail ordu radyosu ise başlıkların Kirya'nın yanındaki otoparkı vurduğunu ileri sürerek bölgede hasar meydana geldiğini aktardı.

İsrail'de, İran füzelerinin isabet ettiği askeri ve stratejik alanlara ilişkin yayın yapılması askeri sansür mekanizması tarafından engelleniyor.

İran füzelerinin askeri ve stratejik alanlarda yol açtığı hasara ek olarak basının hava savunma füzelerinin ateşlendiği noktaları gösteren görüntü ve fotoğraf yayımlamasına da izin verilmiyor.

İsrail'de askeri ve stratejik noktalara hasar veren saldırılara ilişkin bilgi, ancak İsrail ordusundaki askeri sansür birimi izin verdikten sonra yayımlanabiliyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ters yöne giren sürücünün pişkinliği: Vatan Emniyet’ten alınacaksın

Yaptığı yetmedi bir de tehdit yağdırdı: Vatan Emniyet’ten alınacaksın
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Ters yöne giren sürücünün pişkinliği: Vatan Emniyet’ten alınacaksın

Yaptığı yetmedi bir de tehdit yağdırdı: Vatan Emniyet’ten alınacaksın
Donnarumma’nın penaltı notlarını çalan top toplayıcı çocuğu buldular

Yaptığı hırsızlık karşılıksız kalmadı!

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler