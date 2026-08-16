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İran'dan Fransa'ya Sert Uyarı: Diplomatların Yasadışı Faaliyetlerine Müdahale Edilecek

İran'dan Fransa'ya Sert Uyarı: Diplomatların Yasadışı Faaliyetlerine Müdahale Edilecek
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TAHRAN, 16 Ağustos (Xinhua) -- İran İstihbarat Bakanlığı, Fransa hükümetini İran'ın içişlerine yasadışı şekilde müdahale etmemesi konusunda uyardı.

TAHRAN, 16 Ağustos (Xinhua) -- İran İstihbarat Bakanlığı, Fransa hükümetini İran'ın içişlerine yasadışı şekilde müdahale etmemesi konusunda uyardı.

Bakanlık cumartesi günü internet sitesinde yayımladığı açıklamada, iki Fransız diplomatın temmuz ayında Tahran'da, yabancıların ülkeye sızması ve müdahale etmesi konusundaki önemli bir davanın şüphelileriyle gizli bir toplantıya katıldığını belirtti.

Yapılan soruşturmanın ardından söz konusu diplomatların İran'ın iç hukuku ile diplomatik yükümlülüklerine aykırı ihlal ve davranışlar konusunda sicillerinin kabarık olduğu ifade edildi.

İran'daki yabancı diplomatların "yasadışı ve müdahaleci" eylemlerde bulunmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan bakanlık, bu tür davranışların tekrarlanması halinde uygun karşılıklar verileceği uyarısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği'nde görevli iki Fransız yetkilinin gözaltına alındığını ve kötü muameleye maruz kaldığını söylemişti.

Olayı şok edici olarak nitelendiren Barrot, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'yi olayın "bazı sonuçları olacağı" konusunda uyarmıştı.

Erakçi ise Barrot ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki Fransız diplomatın "uygunsuz" davranışlarının diplomatik normlara aykırı ve kabul edilemez olduğunu belirterek tepki göstermişti.

Kaynak: Xinhua
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