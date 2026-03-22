İran ordusu: Ülkenin güneyinde bir F-15 savaş uçağı düşürüldü

İran ordusunun, ülkenin güneyinde bir F-15 savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurduktan sonra uçağın Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Adası yakınlarına düştüğü bildirildi.

İran devlet televizyonunun Hava Savunma Ortak Karargahı'nın açıklamasına dayandırdığı haberde, "birkaç saat önce düşmana ait F-15 tipi bir savaş uçağı, ülkenin güneyinde vuruldu." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, uçağın "Ordu Hava Savunma Kuvvetleri tarafından karadan havaya füze sistemleri ile vurulan uçağın Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Adası yakınlarında düştüğü ve uçağın akıbeti hakkında soruşturmanın başlatıldığı" ifade edildi.

Öte yandan, ABD ve İsrail'den F-15 uçağının düşürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama yapılmadı.

İran, 19 Mart'ta ABD'ye ait bir F-35, dün de İsrail'e ait bir F-16'yı düşürdüğünü duyurmuştu. ABD ordusu, İran tarafından hedef alınan F-35'in bölge ülkelerinden birindeki üsse "sert iniş" yaptığını öne sürmüştü. İsrail de dün bir F-16'nın İran'da hedef alındığını ancak hasar almadığını iddia etmişti.