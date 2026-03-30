İran Emniyeti: Starlink uydu terminali satışı yapan bir şebeke çökertildi

Güncelleme:
İran Emniyet Müdürü Ahmed Rıza Radan, Starlink uydu terminali satışı yapan ve 19 eyalette faaliyet gösteren bir şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu.

İran basınına göre, Radan, Starlink uydu terminali satışı yapanlara karşı yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Starlink uydu terminali satışı yapan ve 19 eyalette faaliyet gösteren 46 kişinin gözaltına alındığını duyuran Radan, operasyonlar sırasında 139 adet uydu terminali ele geçirildiğini belirtti.

Radan ayrıca, "düşmana" vurulan bölgelerinin fotoğraflarını gönderdiği tespit edilen 197 kişinin de tutuklandığını söyledi.

İran Emniyetinin ülkenin korunması adına yoğun bir çaba sergilediğini vurgulayan Radan, sosyal medyada halkın psikolojisine olumsuz yönde etki yapan paylaşımlarda bulunan 481 kişinin de gözaltına alındığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha
Haberler.com
500

Adana'da telefon tamircisine silahlı saldırı: 1 ölü

İş yerine gelenler, manzarayı görünce sinir krizi geçirdi
Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

O noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle

Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Adana'da telefon tamircisine silahlı saldırı: 1 ölü

İş yerine gelenler, manzarayı görünce sinir krizi geçirdi
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama

Bu görüntünün bedeli çok ağır oldu