İran: ABD-İsrail saldırılarında 206 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti

Güncelleme:
İran Eğitim Bakanı Ali Rıza Kazımi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında 120 okulun zarar gördüğünü, 206 öğrenci ve öğretmenin öldüğünü açıkladı. Saldırılarda yaralananların sayısının 161 olduğu bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kazımi Tahran'da düzenlenen geniş katılımlı cenaze törenlerinin ardından açıklama yaptı.

Tahran'a 28 Şubat'ta başlatılan saldırılarla eş zamanlı olarak ülkenin güneyindeki Minab kentinde bir ilkokula düzenlenen saldırıda 165 çocuğun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

