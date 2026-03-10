Haberler

İran, Dokuz Hastanenin Hizmet Dışı Olduğunu Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Parlamentosu Sağlık Komitesi Üyesi Muhammad Cemaliyan, "ülkedeki dokuz hastanenin ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle artık faal olmadığını" açıkladı.

(ANKARA) - İran Parlamentosu Sağlık Komitesi Üyesi Muhammad Cemaliyan, "ülkedeki dokuz hastanenin ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle artık faal olmadığını" açıkladı.

İran Parlamentosu Sağlık Komitesi Üyesi Muhammad Cemaliyan, "ülkedeki dokuz hastanenin ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle artık hizmet veremediğini, ilaç stoklarının da altı ay yetecek kadar olduğunu" belirterek, "acil hastalara yer açmak için bazı önceliği olmayan ameliyatların askıya alındığını" ifade etti.

Azerbaycan da İran'a insani yardım gönderme kararı aldı. Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı, "8 Mart'ta iki ülke cumhurbaşkanlarının yaptığı telefon görüşmesini takiben İran'a gıda ve ilaç sevk edilmeye başlandığını duyurdu.

Kaynak: ANKA
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor

Trump'ın tarihi resti işe yaradı! 2. gemi de yola çıkıyor
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp