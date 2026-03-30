İran Doğal Kaynakları Koruma Teşkilatı Başkanı, ABD-İsrail saldırısında öldürüldü
İran Doğal Kaynaklar Teşkilatı Koruma Birimi Başkanı Mecid Zekeriyayi, ABD-İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan Zekeriyayi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İran Doğal Kaynaklar ve Su Havzası Yönetimi Teşkilatı; ormanları, otlakları ve su sistemlerini denetler ve koruma birimi kırsal alanlarda arazi ve çevre yasalarını uygular.
Zekeriyayi, bir yıl önce birimin başına atanmıştı.