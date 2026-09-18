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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Pakistan'da 21 kişinin öldüğü saldırıyı kınadı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında bir cami yakınında düzenlenen saldırıyı kınadı. Saldırıda 15'i polis 21 kişi öldü, 80'den fazla kişi yaralandı; 6 terörist etkisiz hale getirildi.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınlarında düzenlenen saldırıyı kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı'na göre, Bekayi, Pakistan'daki saldırıyı kınadı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Bekayi, sivillere ve emniyet güçlerine yönelik saldırıların??????? hiçbir bahanesinin olmadığını söyledi.

Bekayi ayrıca, terörle mücadele için bölge ülkelerinin işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva Emniyet Genel Müdürü Zülfikar Hamid, Kohat bölgesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin girişinde bir cami yakınında patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettiğini belirtmişti.

Hamid, saldırının ardından teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını ve çatışma esnasında yerleşke içerisinde ikinci bir bombalı saldırının gerçekleştiğini kaydetmişti.

Çatışmada aralarında bir keskin nişancı ve intihar saldırganının da bulunduğu 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren yetkililer, 15'i polis olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 80'den fazla kişinin tedavisinin sürdüğünü açıklamıştı.???????

Kaynak: AA
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