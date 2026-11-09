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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Buşehr'de UAEA denetimi yapıldığını açıkladı

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İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin 1970'ten bu yana NPT'ye taraf olduğunu ve Buşehr Nükleer Santrali'nde birkaç gün önce UAEA denetimi yapıldığını söyledi. Bekayi, mevcut durum sürerse UAEA ile normal işbirliğinin mümkün olmayacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin 1970'ten bu yana Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) taraf olduğunu ve yükümlülüklerine bağlı kaldığını belirterek, Buşehr Nükleer Santrali'nde birkaç gün önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) denetim yaptığını söyledi.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mevcut durumun devam etmesi halinde UAEA ile normal dönemlerdeki gibi işbirliğinin mümkün olmayacağını belirten Bekayi, Ajansın, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları karşısında tepkisiz kaldığını söyledi. İran'ın buna rağmen NPT kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı olduğunu dile getiren Bekayi, Buşehr Nükleer Santrali'nde birkaç gün önce denetim yapıldığını kaydetti.

İran'ın Viyana'daki temsilciliği aracılığıyla UAEA ile iletişiminin sürdüğünü kaydeden Bekayi, İran'a saldırı düzenleyen ülkelerin, güvenlik anlaşmalarının uygulanmasını zorlaştırdıkları gerekçesiyle hesap vermeleri gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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