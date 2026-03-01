Haberler

İran: "Ayetullah Hamaney'e yönelik suikast, uluslararası bir suç ve İran'a karşı savaştır"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını uluslararası bir suç olarak nitelendirerek, Ayetullah Hamaney'e yönelik suikastın bir savaş nedeni olduğunu ifade etti. Bekayi, İran'ın bölge ülkeleriyle dostça ilişkiler kurduğunu ancak meşru müdafaa haklarını kullanacaklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'a yönelik ABD- İsrail saldırılarına ilişkin, " Ayetullah Hamaney'e yönelik suikast, uluslararası bir suç ve İran'a karşı savaştır." dedi.

İran basınına göre, Bekayi, Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İran'daki siyasi sitemin tek bir şahsa bağlı olmadığını ve İslam Devrimi ile birlikte ülkedeki diktatörlüğe son verildiğini söyleyen Bekayi, "Ayetullah Hamaney'e yönelik suikast, uluslararası bir suç ve İran'a karşı savaştır." İfadelerini kullandı.

İran'ın bölge ülkelerini dostu olarak gördüğünü ve iyi komşuluk çerçevesinde hareket ettiklerini belirten Bekayi, bölge ülkelerinde yer alan ABD üslerine yönelik füze saldırılarına ilişkin, "Bu adımlar o ülkelere karşı değildir ve meşru müdafaa kapsamında atılmıştır." dedi.

Bekayi, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin Viyana'da sürdürülmesi noktasında plan yapıldığını ancak bu plandan iki gün önce saldırıya uğradıklarını hatırlatarak, "Bir kez daha müzakere halindeyken hedef alındık. Karşı tarafın (ABD) müzakerelere niyeti yoktu ve bu saldırı için bahane olarak kullandı." diye konuştu.

Bölge ülkelerinin İran'a yönelik saldırılar karşısında istikrardan yana tavır alması gerektiğini kaydeden Bekayi, "Bugünkü İran savunmamız tüm bölgenin savunulmasıdır." dedi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
