İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani
AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin basın açıklaması TAHRAN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Dışişleri Bakanlığı binasında, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin basın açıklaması TAHRAN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Dışişleri Bakanlığı binasında, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.
AA / Eisa Mohammadi - Güncel