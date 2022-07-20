İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin basın açıklaması TAHRAN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Dışişleri Bakanlığı binasında, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin basın açıklaması TAHRAN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Dışişleri Bakanlığı binasında, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı. AA / Eisa Mohammadi - Güncel Dışişleri Bakanlığı İran Güncel Haberler

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