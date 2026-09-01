Haberler

İran'dan ABD'ye sert tepki: Saldırılar karşılıksız kalmayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin saldırgan eylemlerine karşılık vereceklerini belirtti. İslamabad Mutabakatı'nın ihlal edildiğini vurgulayan Bekayi, ABD'nin dikteci tutumunu eleştirirken, nükleer faaliyet iddialarını da reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin çeşitli gerekçeler öne sürerek saldırgan eylemlerde bulunduğunu İran'ın ise hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Bekayi, haftalık basın toplantısında ABD'nin Lark Adası'na yönelik saldırısının İran açısından yeni bir durum olmadığını belirtti.

"Silahlı Kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacak." ifadelerini kullanan İranlı Sözcü, Washington yönetiminin aşırı taleplerde bulunmayı alışkanlık haline getirdiğini ve müzakere kavramını "dikte" ile karıştırdığını söyledi.

İslamabad Mutabakatı'nın akıbeti, mevcut koşullara göre belirlenecek

İslamabad'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan mutabakatın geçerli olup olmadığı sorusu üzerine Bekayi, "ABD, mutabakat kapsamında taahhütlerini yerine getirmeyi kabul etti. Ancak imzadan yaklaşık 21-22 gün sonra bilinçli şekilde bu taahhüdü ihlal etti. Washington'un bu ağır ve kapsamlı ihlal nedeniyle hesap vermesi gerekir." dedi.

İran'ın zamanın gerekleri ve mevcut koşulları dikkate alarak İslamabad sürecinin nasıl devam edeceğine karar vereceğini vurgulayan Bekayi, ABD'nin yaptırımları ve deniz ablukasının sürdüğünü, Washington'un ekonomik savaşı da tırmandırdığını kaydetti.

Bekayi ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in İran ziyaretinin, Pakistan'ın dost ve komşu ülke olarak gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları kapsamında gerçekleştiğini aktararak Münir'in İran'a ne olumlu ne de olumsuz bir mesaj getirdiğini söyledi.

"Kuh-e Keleng'de nükleer faaliyet yürütmüyoruz"

İranlı Sözcü Bekayi, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki temasların olağan çerçevede sürdüğünü dile getirdi.

İran'ın Viyana'daki UAEA temsilciliğinin gerektiğinde Ajansın ilgili taraflarıyla görüştüğünü belirten Bekayi, ancak İran ile UAEA arasında yeni bir müzakere sürecinin bulunmadığını ifade etti.

Kuh-e Keleng bölgesindeki nükleer faaliyet iddialarına ilişkin ise Bekayi, "Biz daha önce de bu bölgede nükleer faaliyet yürütmediğimizi söylemiştik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

Sürpriz gelişme! Eski İçişleri Bakanı ifade vermek için adliyede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı
Tırın altında yakalandı! Arif Kocabıyık'ın geçmişinden dikkat çeken detaylar

CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Lösemiyi yenen ODTÜ'lü Mert'in acı sonu

ODTÜ'lü Mert'in acı sonu! Lösemiyi yendi ama...

Elazığ'da akılalmaz hırsızlık: Kasayı boşaltmakla yetinmediler

Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti
Gözlerden uzak sanıyordu! Ünlü oyuncu iç çamaşırını değiştirirken yakalandı

Dünyaca ünlü oyuncu sahilde iç çamaşırını değiştirirken yakalandı
Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt