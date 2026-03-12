Haberler

İran: İlkokula düzenlenen saldırı, cezasız kalmaması gereken, affedilemez savaş suçu

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Minab'daki ilkokula düzenlenen saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirerek, sorumluların cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 28 Şubat'ta Minab kentindeki ilkokula düzenlenen saldırıyı affedilemez ve ciddi savaş suçu olarak nitelendirerek, sorumluların cezalandırılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, "28 Şubat 2026'da Minab şehrinde 168 İranlı küçük meleği katleden Amerikan Tomahawk füzesinin çifte bombalı saldırısı affedilemez vahim bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

İranlı Sözcü, sorumluların cezasız kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda çocuklar ve öğretmenleri dahil 185 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı defalarca İran'a bağlamaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi tarafından gerçekleştirildiğine dair haberler üzerine, "Gördüklerime dayanarak o saldırı İran tarafından yapıldı. Mühimmatlarında hiç isabet kabiliyeti yok." ifadelerini kullandı.

Saldırının Amerikan ordusu tarafından kullanılan Tomahawk füzeleriyle gerçekleştirildiğinin söylenmesi üzerine Trump, "İran'ın da elinde bazı Tomahawk füzeleri var." iddiasında bulunmuştu.

Amerikan medyasında dün yer alan haberlerde devam eden askeri soruşturmanın ön bulgularının, saldırının ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
