İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: Hamaney ve Pezeşkiyan güvende

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, liderleri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın güvende olduğunu açıkladı. Ayrıca, saldırılara dair iddiaları reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan için "Güvende ve sağ salim." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD merkezli ABC News kanalına verdiği röportajda, Hamaney ve Pezeşkiyan'ın durumuna ilişkin soruyu yanıtladı.

Sistemlerinin çalıştığına dair güvence verebileceğini vurgulayan Bekayi, "Her şey plana uygun şekilde yürütülüyor." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamaney'in saldırılarda öldüğüne dair çok sayıda işaret olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
