ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı… İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran Lideri Güvende

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın güvende olduğunu ve öldürüldükleri iddialarını yalanladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarını psikolojik savaş olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, İran medyasına yaptığı açıklamada; İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın "güvende ve sağlıklı" olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bakeyi, İran'ın Dini Lideri Hamaney'in öldürüldüğüne ilişkin iddialarla ilgili İran medyasına açıklama yaptı. Bakeyi, Hamaney ve Pezeşkiyan'ın "güvende ve iyi durumda" olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamaney'in öldüğüne dair işaretler bulunduğunu iddia etmiş, İran halkını "sokağa çıkıp işi bitirmeye" çağırmıştı.

İran devlet medyası, Netanyahu'nun iddialarının "psikolojik savaşın" bir parçası olduğunu yazdı.

