İran Dışişleri Bakanı: Umman'daki Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndan Güvenli Geçişi Ele Aldık

TAHRAN, 27 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Umman'ın başkenti Maskat'ta Ummanlı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanmasının yollarını ele aldıklarını söyledi.

Erakçi, pazar gecesi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İkili meseleler ve bölgesel gelişmeler hakkında önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan ülkeler olarak, tüm komşularımızın ve dünyanın yararına olacak şekilde boğazdan güvenli geçişin sağlanmasının yolları üzerinde durduk" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü Maskat'a varan Erakçi, pazar günü Ummanlı üst düzey yetkililerle ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüşmelerde bulundu. Erakçi, Umman ziyaretinin ardından yaklaşık 24 saat önce ayrıldığı Pakistan'ın başkenti İslamabad'a döndü.

