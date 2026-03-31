İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "İran'dan Türkiye'ye Füze Atıldığı İddiaları Asılsız"

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Tahran'ın Türkiye'ye füze fırlattığı yönündeki iddialarının tamamen asılsız olduğunu, iddiaların araştırılması için Türkiye ile teknik işbirliğine hazır olduklarını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçi, "düşmanların sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini" belirtti. "Tahran'ın Türkiye'ye füze fırlattığı iddialarının asılsız olduğunu" ifade eden Arakçi, iddiaların incelenmesi için Türkiye ile teknik işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA
