İran Dışişleri Bakanı'ndan Suudi Arabistan Mesajı: İlişkilerimizi Kimseden Bozmaya İzin Vermeyiz

İran Dışişleri Bakanı'ndan Suudi Arabistan Mesajı: İlişkilerimizi Kimseden Bozmaya İzin Vermeyiz
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan ile ilişkilerin sabote edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti. İranlı bir din adamının Suudi Arabistan'da gözaltına alınmasının ardından, ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin, Suudi Arabistan başta olmak üzere komşularla ilişkilerinin sabote edilmesine izin vermeyeceğini belirtti.

İranlı bir din adamının sosyal medyada paylaştığı ve Suudi Arabistan'a hakaretler içeren görüntüsü nedeniyle Suudi Arabistan'da gözaltına alındığına ilişkin haber üzerine X sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erakçi, "Kardeş Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi kimsenin bozmasına izin veremeyiz." diyerek, İranlı din adamının eylemini kınadı.

Erakçi, " İran, özellikle haccın manevi atmosferinde Müslümanların birliğine zarar verme girişimini kesin bir dille kınamaktadır. İran ve Suudi Arabistan'ın ilerici yolu dahil olmak üzere kimsenin kardeş komşularımızla ilişkilerimizi sabote etmesine izin vermemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Hac organizasyonunun Suudi Arabistan tarafından son derece "yetkinlikle" gerçekleştirildiğini kaydeden Erakçi, Suudi Arabistan hükümetine ve halkına başarılarının devamını diledi.

İran'da devlet televizyonuna bağlı televizyon kanalında program yapan ünlü din adamı Golam Rıza Kasımiyan, hac ziyareti sırasında sosyal medyada paylaştığı ve Suudi Arabistan'a hakaretler içeren görüntüsü nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İran Hac ve Ziyaret Kurumu, Suudi Arabistan'ın kurallarına saygılı davranılmasının gerekliliğini vurgulamıştı. İran Yargı Sözcüsü Asgar Cihangiri ise İranlı din adamının, Suudi Arabistan'da "haksız" yere tutuklandığını ve konunun Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlar nezdinde takip edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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