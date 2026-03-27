İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla kumar oynamakla suçladı ve bu durumun Amerikalıların hayatlarını tehlikeye attığını ifade etti.
Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Netanyahu, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla ve Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı. Bu kumarı kaybettikten sonra hesabı emekli veya emekli olacak Amerikalıların ödemesini sağlıyor."
Kaynak: AA / Tolga Akbaba