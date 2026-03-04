Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçı: "İran, Katar'ı değil ülkedeki ABD'yi hedef alıyor"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar'a yönelik füze saldırılarının asıl hedefinin ABD olduğunu belirtti. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise bu iddiaları reddederek, saldırıların Katar'ın egemenliğini ihlal ettiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "İran'ın Katar'ı değil ülkedeki ABD'yi hedeflerine saldırdığını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erakçi, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi, Al Sani ile görüşmesinde, "İran, Katar'a yönelik saldırılarında Katar'ı değil ülkedeki ABD'yi hedef alıyor." dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "İran'ın füze saldırılarının Katar'ı değil ABD çıkarlarını hedef aldığını" belirtti.

Başbakan ve Dışişleri Bakanı Al Sani ise bu iddiaları kesin bir dille reddederek, şunları aktardı:

"Sahadaki gerçeklerin açıkça gösterdiği üzere saldırılar, Katar'daki sivil ve yerleşim alanlarını, Hamed Uluslararası Havalimanı çevresini, hayati önem taşıyan altyapıyı ve sıvılaştırılmış gaz üretim tesislerini içeren sanayi bölgelerini hedef aldı. Bu da Katar egemenliğinin ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir ihlalidir."

Saldırıların füzelerle sınırlı kalmadığına ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıların sürdüğüne dikkat çeken Al Sani, "Tüm bunlar, İran tarafının gerilimi tırmandırıcı bir yaklaşımını yansıttığını ve gerilimi azaltma veya çözüm bulma konusunda gerçek bir istek göstermediğini, aksine komşularına zarar vermeyi ve onları kendi savaşları olmayan bir savaşa sürüklemeyi amaçlıyor." dedi.

Bu savaştan uzak duran bölge ülkelerine yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan Al Sani, bu tür saldırıların İran tarafının komşularına karşı herhangi bir iyi niyetini yansıtmadığına işaret etti.

Al Sani, Katar'ın her zaman diyalog ve diplomasiden yana olduğunu ancak egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını etkileyen her türlü saldırıya karşı koyacağının altını çizdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
