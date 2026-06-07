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İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail'e füze fırlatılması sonrası İran ve Lübnan bayrağı paylaşımı

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İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medyada İran ve Lübnan bayrağı paylaştı.

İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırıları gerçekleşmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi sosyal medya hesabından İran ve Lübnan bayrağı paylaştı.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İran ve Lübnan bayrağı paylaşımı yaptı.

Paylaşımın İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırıları gerçekleşmesinin ardından yapılması dikkati çekti.

İran Ordusu, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının ardından İsrail'e füze saldırısı başlatmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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