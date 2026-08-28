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İran'dan ABD'ye: Baskı değil saygı, diplomasiye dönüş

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "ABD'nin baskı politikasından vazgeçmesi ve İran'ın haklarını tanıyıp saygılı bir dile yönelmesi halinde diplomasinin yeniden işler hale gelebileceğini" belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "ABD'nin baskı politikasından vazgeçmesi ve İran'ın haklarını tanıyıp saygılı bir dile yönelmesi halinde diplomasinin yeniden işler hale gelebileceğini" belirtti.

Erakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

Katarlı mevkidaşı ile "yaratıcı" görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getiren Erakçi, "Diplomasiyi rayına oturtmak imkansız değil. Bu, ABD'nin tek bir basit gerçeği anlamasına bağlı: Baskı işe yaramaz. ABD güven inşa etmeli, saygılı bir dille konuşmalı, haklarımızı tanımalı ve taahhütlerini yerine getirmelidir." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklamasında Al Sani ile Erakçi'nin bölgesel gerilimin düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi konusunu ele aldığını bildirmişti.

Al Sani ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile de bir araya gelmişti.

Kaynak: AA
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