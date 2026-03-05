Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "ABD, denizde bir vahşet gerçekleştirdi"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin Dena Fırkateyni'ni uluslararası sularda uyarı yapmadan vurmasını 'vahşet' olarak nitelendirerek sert açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesine ait Dena Fırkateyni'ni "uluslararası sularda ve uyarı yapılmadan vuran ABD'nin denizde bir vahşet gerçekleştirdiğini" belirtti.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

"ABD, İran kıyılarından 2 bin mil uzakta denizde bir vahşet gerçekleştirdi." diyen Erakçi, "Hindistan Donanması'nın konuğu olan ve yaklaşık 130 denizci taşıyan Dena Fırkateyni, uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan vuruldu. Şunu unutmayın, ABD, oluşturduğu bu emsalden dolayı acı bir şekilde pişman olacaktır." ifadelerini kullandı."

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dünkü açıklamasında, Güney Asya ülkesi Sri Lanka açıklarında İran fırkateyninin, denizaltıdan atılan bir torpidoyla vurularak batırıldığını duyurmuştu.

