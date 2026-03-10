İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Abd ve İsrail'in Rejim Değişikliği Hedefleri Başarısız Oldu"

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni dini lider olarak atanmasıyla ABD ve İsrail'in rejim değişikliği hedeflerinin başarısız olduğunu belirterek, "İki ya da üç gün içinde rejim değişikliği yapabileceklerini düşündüler ama başaramadılar. Hedeflerine ulaşamadılar ve şimdi amaçsız durumdalar" dedi.

ABD merkezli televizyon kanalı PBS News Hour'a verdiği röportajda Arakçi, "ABD ve İsrail'in artık gerçekçi bir hedefi olmadığını ve sadece kaos yaydıklarını" belirterek, "İki ya da üç gün içinde rejim değişikliği yapabileceklerini düşündüler ama başaramadılar. Hedeflerine ulaşamadılar ve şimdi amaçsız durumdalar" ifadelerini kullandı.

Çatışmaların dünya genelinde petrol sevkiyatında aksamalara yol açtığını belirten Arakçi, fiyatların yükselmesinden İran'ın sorumlu olmadığını vurguladı. Arakçi, "Petrol üretimi ve sevkiyatı bizim yüzümüzden değil, İsrailliler ve Amerikalılar tarafından yapılan saldırılar nedeniyle yavaşladı veya durdu. Bu saldırılar tüm bölgeyi güvensiz hale getirdi" dedi.

"İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmadığını ve bölgedeki seyrüseferi engellemediğini" belirten Arakçi, "Bölgede karşılaştığımız saldırganlık yasa dışı; bizim yaptığımız ise yasal ve meşru bir kendini savunma eylemidir" diye konuştu."

Arakçi ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığının sürmesi durumunda Amerikan üsleri ve tesislerini hedef alınabileceğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA