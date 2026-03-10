Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Abd ve İsrail'in Rejim Değişikliği Hedefleri Başarısız Oldu"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ABD ve İsrail'in rejim değişikliği hedeflerinin başarısız olduğunu belirtti ve çatışmaların petrol sevkiyatındaki aksamalara neden olduğunu vurguladı. Ayrıca, İran'ın yasal savunma haklarını savundu.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni dini lider olarak atanmasıyla ABD ve İsrail'in rejim değişikliği hedeflerinin başarısız olduğunu belirterek, "İki ya da üç gün içinde rejim değişikliği yapabileceklerini düşündüler ama başaramadılar. Hedeflerine ulaşamadılar ve şimdi amaçsız durumdalar" dedi.

ABD merkezli televizyon kanalı PBS News Hour'a verdiği röportajda Arakçi, "ABD ve İsrail'in artık gerçekçi bir hedefi olmadığını ve sadece kaos yaydıklarını" belirterek, "İki ya da üç gün içinde rejim değişikliği yapabileceklerini düşündüler ama başaramadılar. Hedeflerine ulaşamadılar ve şimdi amaçsız durumdalar" ifadelerini kullandı.

Çatışmaların dünya genelinde petrol sevkiyatında aksamalara yol açtığını belirten Arakçi, fiyatların yükselmesinden İran'ın sorumlu olmadığını vurguladı. Arakçi, "Petrol üretimi ve sevkiyatı bizim yüzümüzden değil, İsrailliler ve Amerikalılar tarafından yapılan saldırılar nedeniyle yavaşladı veya durdu. Bu saldırılar tüm bölgeyi güvensiz hale getirdi" dedi.

"İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmadığını ve bölgedeki seyrüseferi engellemediğini" belirten Arakçi, "Bölgede karşılaştığımız saldırganlık yasa dışı; bizim yaptığımız ise yasal ve meşru bir kendini savunma eylemidir" diye konuştu."

Arakçi ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığının sürmesi durumunda Amerikan üsleri ve tesislerini hedef alınabileceğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor

Trump'ın tarihi resti işe yaradı! 2. gemi de yola çıkıyor
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp