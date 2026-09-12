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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ummanlı mevkidaşıyla bölgesel meseleleri görüştü

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BENDER ABBAS (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

BENDER ABBAS (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ve Busaidi telefonda görüştü.

Görüşmede bölgede meydana gelen son gelişmeler ve iki ülkeyi ilgilendiren konular ele alındı.

Görüşmenin içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de, Fars eyaletine bağlı Lamerd kentinde ABD/İsrail tarafından vurulan bölgeye yaptığı ziyaret sırasında, Pazartesi günü Umman'da Hürmüz Boğazı'nda geçici yeni güvenli bir rota belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirileceğini, yeni rota belirlenmesinin ise bölgede kalıcı güvenliğin sağlandığı anlamına gelmediğini belirterek, "Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizlik, ABD ve İsrail'in İran ve bölge aleyhine sürdürdüğü saldırgan girişimler, deniz ablukası ve ekonomik savaştan kaynaklanmaktadır." dedi.

Bekayi ayrıca, deniz yollarında kalıcı güvenliğin ancak ABD'nin güvensizlik meydana getiren girişimlerinin durdurulması???????, deniz ablukasının kaldırılması ve bölgeye yönelik askeri müdahalelerin son bulması ile mümkün olacağını söyledi.

Kaynak: AA
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