İran Dışişleri Bakanı Erakçi Umman'a ulaştı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan ziyaretinin ardından Umman'ın başkenti Maskat'a gitti.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Telegram hesabına göre Erakçi, Umman'a ulaştı.
Erakçi'nin Umman ziyaretinde, Ummanlı üst düzey yetkililerle bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba