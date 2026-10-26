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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Türkmen mevkidaşı Meredov'la bölgesel konuları görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Türkmenistanlı mevkidaşı Raşid Meredov, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri telefonda görüştü. Görüşmede gerilimin azaltılması, kalıcı istikrar ve güvenlik için diplomatik istişarelerin ve siyasi çabaların sürmesinin önemi vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Türkmenistanlı mevkidaşı Raşid Meredov, bölgesel meseleleri ve uluslararası alandaki son gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ile Meredov telefonda görüştü.

Bölge ve uluslararası son gelişmelerin değerlendirildiği iki bakanın görüşmesinde, gerilimin azaltılması, kalıcı istikrar, güvenliğin sağlanması amacıyla diplomatik istişarelerin sürdürülmesinin ve siyasi çabaların devam etmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA
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