İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, iki bakan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik diplomatik çabalar ele alındı.

Erakçi ayrıca Pakistan'ın arabuluculuk rolünü takdir ettiğini dile getirdi.